Troppo basso il voto in pagella: una madre picchia la prof dopo l’incontro scuola-famiglia. Denunciata



Una donna di 47 anni ha picchiato l’insegnante di suo figlio dopo un incontro scuola-famiglia organizzato dall’istituto. Secondo il genitore, il voto in pagella assegnato dalla docente era troppo basso, soprattutto alla luce dei risultati scolastici brillanti che da sempre otteneva il ragazzino. La donna è stata trasportata in ospedale per una contusione guaribile in 5 giorni.

