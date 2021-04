Uccise il padre per difendere la madre: Alex Pompa rinviato a giudizio, processo al via a giugno



Inizierà a giugno il processo in corte d’Assise per Alex Pompa, il ragazzo che il 30 aprile 2020 a soli 18 anni aveva ucciso a coltellate suo padre per difendere la mamma dall’ennesimo episodio di violenza nei suoi confronti. Il delitto nella loro casa di Collegno (Torino). Alex non ha potuto chiedere di essere giudicato con rito abbreviato a causa di una nuova norma.

