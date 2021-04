Ucciso da un’auto pirata a 24 anni, una raccolta fondi per trasportare la salma di Anssou in Senegal



Anssou era originario del Senegal ma viveva in una struttura per migranti nel Foggiano. Il ragazzo di 24 anni è stato ucciso da un’auto pirata lungo la Statale 16. La comunità per migranti che lo ospitava ha organizzato una raccolta fondi per far rientrare la salma del 24enne in Senegal, lì dove vivono i suoi familiari.

