Udine, sale sul tetto del supermercato Lidl per rimuovere la copertura: cade e muore operaio 34enne



Sale sul tetto del supermercato per rimuovere la copertura e per cause ancora da accertare è caduto da un’altezza di 5 metri. L’operaio di 34 anni è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Si indaga sulla dinamica dell’incidente: Nikoll lascia i genitori, i familiari e la fidanzata Marika.

