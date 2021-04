Un altro lutto per la Regina Elisabetta II, morto l’amico e collaboratore Sir Michael Oswald



Un’altra perdita per la sovrana britannica, dopo la morte del marito Filippo. Proprio nel giorno dei funerali del Duca D’Edimburgo, si è spento Sir Michael Oswald, consigliere reale per le corse che aveva collaborato per quasi vent’anni con Elisabetta II e per i 30 precedenti con la Regina Madre.

Continua a leggere



Un’altra perdita per la sovrana britannica, dopo la morte del marito Filippo. Proprio nel giorno dei funerali del Duca D’Edimburgo, si è spento Sir Michael Oswald, consigliere reale per le corse che aveva collaborato per quasi vent’anni con Elisabetta II e per i 30 precedenti con la Regina Madre.

Continua a leggere

Continua a leggere