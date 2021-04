“Una storia tra Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi, rampollo della Torino che conta”



Tommazo Zorzi è stato immortalato dai fotografi del settimanale Chi tra le strade milanesi in compagnia di Lorenzo Campi. Si tratta di un giovane rampollo torinese, conosciuto grazie ad una amica in comune, come si legge sulla testata di Alfonso Signorini. I due avrebbero iniziato a frequentarsi da poco, vedendosi nei fine settimane e mostrando già una forte complicità.

