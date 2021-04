Vaccinazioni Covid con AstraZeneca sospese da oggi per militari e forze dell’ordine



Da oggi, giovedì 15 aprile, e fino a nuova disposizione, è sospesa la vaccinazione anti Covid con Vaxzevria (AstraZeneca) per militari e forze dell’ordine. Nessun problema per chi dovrà effettuare il richiamo. Come è successo già con il personale scolastico, la decisione sarebbe dovuta all’ultima direttiva del commissario per l’emergenza Covid-19, il generale Figliuolo, che prevede la procedura per fasce d’età e non più per attività lavorativa.

