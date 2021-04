Vaccino Johnson & Johnson in Italia, in distribuzione da stasera le prime 184mila dosi



Al via la distribuzione in Italia dei vaccini anti Covid della Johnson & Johnson dopo l’ok dell’Ema. È previsto infatti per oggi l’avvio della distribuzione delle 184mila dosi di Janssen immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare, dopo l’ok dell’Ema in seguito ai rari casi di trombosi. Il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, in Italia è raccomandato a persone di età superiore ai 60 anni.

Continua a leggere



Al via la distribuzione in Italia dei vaccini anti Covid della Johnson & Johnson dopo l’ok dell’Ema. È previsto infatti per oggi l’avvio della distribuzione delle 184mila dosi di Janssen immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare, dopo l’ok dell’Ema in seguito ai rari casi di trombosi. Il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, in Italia è raccomandato a persone di età superiore ai 60 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere