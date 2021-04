Valentina Persia e il compagno Salvo morto prima del matrimonio, ignoto il padre dei suoi figli



La naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ha dovuto fronteggiare anni fa il dolore per la perdita del compagno Salvo, morto dopo appena quattro anni d’amore. In seguito, sono nati i gemelli Carlotta e Lorenzo, che ha cresciuto da sola e non senza difficoltà: il primo anno dei bambini è stato un periodo buio, da cui è uscita grazia a un aiuto psicologico.

Continua a leggere



La naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ha dovuto fronteggiare anni fa il dolore per la perdita del compagno Salvo, morto dopo appena quattro anni d’amore. In seguito, sono nati i gemelli Carlotta e Lorenzo, che ha cresciuto da sola e non senza difficoltà: il primo anno dei bambini è stato un periodo buio, da cui è uscita grazia a un aiuto psicologico.

Continua a leggere

Continua a leggere