Valeria Marini bacia Gianmarco Onestini a Supervientes, la showgirl: “Mi sono innamorata”



Sembra proprio che l’amore tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini sia sbocciato. Ieri notte tra i due, concorrenti di Supervivientes, effusioni e teneri baci. La showgirl stellare si è detta fin da subito innamorata del giovane emiliano e nonostante lui avesse mostrato interesse anche per un’altra naufraga non ha perso le speranze e alla fine è riuscita a far capitolare il ragazzo.

