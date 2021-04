Variante indiana, Speranza blocca gli ingressi dall’India: “Non possiamo abbassare la guardia”



Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India, Paese in piena emergenza a causa di un aumento di contagi da Coronavirus: “I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana. Non possiamo abbassare la guardia”.

