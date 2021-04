Verona, medaglia della città al rider sfregiato per difendere una ragazza: “Perdono l’aggressore”



Michele Dal Forno, il rider che è stato accoltellato in viso mentre cercava di difendere una 16enne durante un litigio con un coetaneo, è stato insignito della medaglia della città di Verona in tempi record. L’amministrazione comunale ha voluto premiare il suo coraggio e il suo senso di giustizia. Raccolti per lui già 70mila euro.

