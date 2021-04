Verona, rider sfregiato da un 16enne per difendere una ragazza: “Lo rifarei, è giusto intervenire”



Michele Dal Forno, studente-rider di 21 anni, sabato sera è stato aggredito a Verona con una coltellata che gli ha provocato una profonda ferita al volto. Ad aggredirlo un ragazzino di 16 anni già denunciato in passato per episodi analoghi: Michele si era avvicinato a una ragazza che stava discutendo con l’aggressore per chiederle se stesse bene.

