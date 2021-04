Vignola, resta libero l’uomo che ha ucciso la moglie malata soffocandola con un cuscino



Il gip del tribunale di Modena Andrea Scarpa ha convalidato l’arresto del 73enne Franco Cioni, reo confesso dell’omicidio di Laura Amidei, la moglie di 68 anni gravemente malata, avvenuto mercoledì a Vignola (Modena), ma l’uomo resta libero in attesa del processo. Per il giudice non c’è il pericolo di fuga o inquinamento prove.

Continua a leggere



Il gip del tribunale di Modena Andrea Scarpa ha convalidato l’arresto del 73enne Franco Cioni, reo confesso dell’omicidio di Laura Amidei, la moglie di 68 anni gravemente malata, avvenuto mercoledì a Vignola (Modena), ma l’uomo resta libero in attesa del processo. Per il giudice non c’è il pericolo di fuga o inquinamento prove.

Continua a leggere

Continua a leggere