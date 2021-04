Ville al mare come prime case per non pagare le tasse, decine di professionisti indagati



Gli indagati sono tutte persone facoltose, imprenditori e professionisti come medici e avvocati, tutti con redditi annuali a cinque e sei zeri. Falsamente gli indagati attestavano di staccarsi dal loro nucleo familiare per beneficiare delle agevolazioni previste ad esempio per l’Imu o per la tariffa ridotta per la fornitura di energia elettrica.

