Violenta grandinata nel Veronese: strade bloccate e danni alle colture. Allerta meteo nel weekend



Una violenta grandinata ha colpito in queste ore la provincia di Verona causando danni a vegetazione e colture. Per il weekend la Protezione Civile ha disposto l’allerta meteo. Le immagini delle precipitazioni sono diventate virali in poco tempo. Le strade appaiono completamente imbiancate dalla grandine. Diversi disagi anche per gli automobilisti.

