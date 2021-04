William e Harry separati ai funerali del principe Filippo: l’ordine viene dalla Regina



Come riferisce un portavoce di Buckingham Palace, i due fratelli non saranno vicini alle esequie del nonno, che si terranno sabato 17 aprile (alle 16 ora italiana). William e Harry, divisi dopo la frattura interna alla famiglia Reale, seguiranno la bara separati dal cugino Philip e si siederanno in posti lontani.

