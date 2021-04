Willow Smith: “La monogamia causa il tradimento, meglio essere poliamorosi”



Willow Smith, la seconda figlia di Will e Jada Pinkett-Smith, si racconta a Red Table Talk, il format intimo di mamma Jada: “La gente è monogama perché non ha scelta, perché è convinta che la non monogamia sia qualcosa di immorale ma è invece è la prima causa di tradimenti e di divorzi”. La nonna: “Non ti capisco”.

