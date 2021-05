A 91 anni, invalida, è ancora senza vaccino Covid-19. Accade in provincia di Caltanissetta



Attilio Gerbino aspetta da 74 giorni che gli venga comunicata la data in cui sua madre, 91 anni, riceverà la vaccinazione domiciliare anti Covid-19. Vive a Riesi, un piccolo centro in provincia di Caltanissetta, “e mi confronto quotidianamente con persone nelle mie stesse condizioni”. Il call center dedicato non risponde, l’attesa si fa snervante e nel suo Comune i contagi sono in crescita. Il sindaco, ieri, ha inviato una lettera all’Asp nissena per chiedere aiuto. “Noi questa battaglia contro il Covid-19 non la potremo mai vincere”, comincia la missiva del primo cittadino.

