A giugno per la prima volta 20 milioni di dosi di vaccino in un mese, l’annuncio di Figliuolo



“Gli arrivi di vaccini anti covid a giugno supereranno i 20 milioni di dosi e si potrà dare ancora più velocità alla campagna vaccinale” ha annunciato il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, avertendo: “Vaccinarsi è la chiave per far ripartire il Paese ma non abbassiamo la guardia”.

