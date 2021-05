A giugno vaccini Covid in azienda e per tutte le classi di età



Il commissario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo: “Se gli arrivi di vaccini a giugno saranno coerenti con la mia stima, quindi, saranno dai 20 milioni in su, una volta messi al sicuro gli over 80, i fragili e gli over 65, l’idea è di dare da giugno un via libera in maniera parallela, ovvero su tutte le classi d’età, e multipla, aprendo nuovi hub come nelle aziende”.

