Accoltella l’ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra: catturato il killer in fuga



È finita la fuga di Masih Shahid, il 29enne di origine pakistana che questa mattina all’alba ha accoltellato la ex compagna, la 50enne Paola Piras, e ha ucciso il figlio di lei, il 19enne Mirko Farci, intervenuto per difendere la mamma. L’uomo è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato.

