Accoltellata 17 volte: operata per 4 ore la mamma di Mirko, morto per salvarle la vita



Paola Piras è stata operata all’ospedale di Lanusei, in Ogliastra. Nell’aggressione subita dall’ex ha riportato lesioni profonde ai reni, al volto, alla trachea, all’addome: è in condizioni disperate. Suo figlio, Mirko Farci, si era gettato su di lei per difenderla dalla furia dell’ex compagno, ora arrestato. Il 19enne è morto.

