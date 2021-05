accorciamoledistanze Il 5 maggio riapre il “cantiere delle arti”. Dagli Orticanoodles all’Arena Milano Est, passando per il musical, a tutto talento

Ci eravamo lasciati con tante promesse e belle speranze, ma soprattutto con un messaggio chiaro: il Martinitt è molto più di un “semplice” teatro. E’ una fucina d’arte, in tutte le sue declinazioni. Ed eccoci tornati, a finire quanto iniziato e proporre nuove esperienze. Il “cantiere” riapre questo mercoledì con gli Orticanoodles che ultimeranno il grande murale inaugurato lo scorso anno e dedicato ai volti 2020 della cultura. Dal 28 al 30 toccherà al musical TOMORROW MORNING. Poi il 10 giugno si apre la favolosa arena estiva, per un’intensa stagione di cinema, rassegne a tema, cabaret, stand-up comedy, calcio e musica sotto le stelle.

The show must go on, the show must grow. Il Martinitt riprende si dalle promesse fatte, ma non si accontenta. Quello che già prima del Covid era evoluto in un polo multiculturale, riparte al motto di #accorciamo le distanze, non solo quelle fisiche a cui ci ha costretto la pandemia, ma soprattutto quelle con la cultura a tutto tondo. Le impalcature che saranno montate nel cortile di via Pitteri dagli Orticanoodles il 5 maggio sono il simbolo, concreto e metaforico, della riapertura di quello che vuole sempre più essere un “cantiere delle arti”. Tutte e per tutti.

Il celebre collettivo di street artist, per una settimana intera riprenderà in mano le bombolette per perfezionare e completare l’immensa opera pittorica incominciata la scorsa estate e riempirà di colori ed emozioni le strisce fin qui volutamente lasciate vuote. Sarà il coronamento di un progetto artistico, ma anche l’atto evocativo di un processo di accorciamento delle distanze da Covid, nonché di riempimento dei vuoti che ne sono derivati in tutti noi. Come solo l’arte e la cultura possono fare… Il work in progress sarà documentato giorno per giorno sui social.

Il 28, 29 e 30 maggio torna finalmente lo spettacolo dal vivo! Una piccola festa di bentornati, con le porte del teatro che si spalancano di nuovo per regalare al pubblico una boccata di allegria, melodia e spensieratezza con il musical TOMORROW MORNING-Domani ti sposo…Domani ti lascio.

Parte quindi il countdown per l’inaugurazione dell’Arena Milano Est. Altro cantiere, altre arti in divenire… A partire dal 10 giugno una stagione outdoor colma di spunti, occasioni e tentazioni. Una platea da 800 posti (ridotti secondo le normative anti-Covid) per un palco affollato fino a settembre di eventi culturali di tutti i generi, per tutti i gusti: cinema, rassegne e festival, musica live, cabaret, stand-up comedy, incontri, dibattiti e le partite dell’Italia agli Europei.

Da dopodomani, quindi, il cantiere delle arti del Martinitt è ufficialmente aperto. Da noi però è vietato limitarsi a sbirciare: è d’obbligo partecipare! Quando si tratta di arte, siamo tutti addetti ai lavori… perché la cultura si fa insieme. Anche qui la parola d’ordine è #accorciamoledistanze.

