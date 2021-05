Addio a Riccardo Franzin, investito e ucciso da una Smart a 16 anni: era una promessa del rugby



Tragedia ieri notte a Udine: un ragazzo di 16 anni, Riccardo Franzin, è stato investito e ucciso da una Smart. Il giovane era una promessa del rugby udinese. La mamma di Riccardo, Nadia Buttazzoni, ha voluto così ricordare il figlio su Facebook: “Nella vita bisogna imparare a non dare mai nulla per scontato, perché in un attimo tutto può cambiare”.

