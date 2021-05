Agguato a Palermo, spari nel cuore della Vucciria: ucciso Emanuele Burgio, aveva 25 anni



Agguato ieri sera a Palermo, nel quartiere della Vucciaria, dove è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 25enne Emanuele Burgio. Indagini sono in corso e non si esclude al momento alcuna pista: non si sa, infatti, se si sia trattato di una banale discussione degenerata oppure di un regolamento di conti.

Continua a leggere



Agguato ieri sera a Palermo, nel quartiere della Vucciaria, dove è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 25enne Emanuele Burgio. Indagini sono in corso e non si esclude al momento alcuna pista: non si sa, infatti, se si sia trattato di una banale discussione degenerata oppure di un regolamento di conti.

Continua a leggere

Continua a leggere