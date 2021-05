Alarm Phone: “Migranti su barconi in pericolo ma nessuno interviene, senza Ong spariscono nel nulla”



A lanciare l’allarme è Alarm Phone segnalando oggi due diversi naufragi di barconi carichi di migranti in viaggio tra l’Africa e l’Italia. “Circa 125 persone in pericolo su un gommone. Chiedevano soccorso ma la guardia costiera libica non le ha cercate. Senza le navi ong le barche spariscono, in silenzio” denunciano da Alarm Phone.

Continua a leggere



A lanciare l’allarme è Alarm Phone segnalando oggi due diversi naufragi di barconi carichi di migranti in viaggio tra l’Africa e l’Italia. “Circa 125 persone in pericolo su un gommone. Chiedevano soccorso ma la guardia costiera libica non le ha cercate. Senza le navi ong le barche spariscono, in silenzio” denunciano da Alarm Phone.

Continua a leggere

Continua a leggere