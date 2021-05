Alessandro, cantante affetto da SMA, non smette di sognare: “Vorrei andare a Sanremo da concorrente”



Alessandro Marella, cantautore di 36 anni, è affetto fin dall’infanzia dalla SMA, Atrofia Muscolare Spinale, che lo costringe sulla sedia a rotelle. La sua passione per la musica lo ha portato al conservatorio, ma ha dovuto abbandonare gli studi di pianoforte a causa delle barriere architettoniche: da allora la sua passione è il canto. Vorrebbe che le sue canzoni raggiungessero un pubblico più ampio possibile, ma non vuole arrivare a Sanremo da “ospite disabile”, vuole competere davvero, come un cantante qualsiasi.

Continua a leggere



Alessandro Marella, cantautore di 36 anni, è affetto fin dall’infanzia dalla SMA, Atrofia Muscolare Spinale, che lo costringe sulla sedia a rotelle. La sua passione per la musica lo ha portato al conservatorio, ma ha dovuto abbandonare gli studi di pianoforte a causa delle barriere architettoniche: da allora la sua passione è il canto. Vorrebbe che le sue canzoni raggiungessero un pubblico più ampio possibile, ma non vuole arrivare a Sanremo da “ospite disabile”, vuole competere davvero, come un cantante qualsiasi.

Continua a leggere

Continua a leggere