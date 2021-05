Alessio Gaspari, scomparso da una nave da crociera: il silenzio dei colleghi, la reticenza di Costa



Alessio Gaspari, 25enne di Ortona, Chieti, terzo ufficiale di coperta della nave da crociera AIDAdiva, scompare in circostanze misteriose nella notte tra il 20 e il 21 gennaio mentre l’imbarcazione si trova in acque danesi. Gli investigatori danesi puntano sul suicidio, ma adesso la procura di Roma sta indagando per omicidio colposo. Ai parenti del ragazzo non è stato permesso salire a bordo della nave, parlare con il comandante e con i colleghi di Alessio.

