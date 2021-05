Amare un’altra non giustifica l’abbandono della casa, la sentenza della Cassazione



Amare un’altra persona non giustifica l’abbandono della casa coniugale ma configura al contrario “la violazione dell’obbligo di coabitazione” tra coniugi, violazione dalla quale non può “non conseguire l’addebito della separazione”, lo scrivono i giudici della corte di Cassazione accogliendo il ricorso di una donna toscana lasciata dal marito per un’altra.

