Ambulanza del 118 rubata durante un soccorso: malato deve attende nuovo mezzo ad Alghero



L’episodio si è consumato nella serata di giovedì tra le strade di Alghero. Parcheggiata l’ambulanza nei pressi dell’abitazione del paziente che aveva avuto un ictus, i sanitari avevano provveduto ad assistere l’uomo e a caricarlo sulla barella per il trasporto in ospedale ma quando sono scesi di nuovo in strada l’amara scoperta: il mezzo di soccorso era sparito.

