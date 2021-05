Ancona, tiene il cadavere della madre in casa da 3 mesi per incassare la sua pensione



Un uomo di 47 anni di Falconara, in provincia di Ancona, ha convissuto negli ultimi tre mesi con il cadavere della madre in avanzato stato di decomposizione e abbandonato sul suo letto: l’uomo ha nel frattempo continuato ad incassare la sua pensione. A dare l’allarme è stata la sorella, che da tempo non aveva notizie dell’anziana mamma.

