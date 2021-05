Angelina Jolie ricoperta di vere api per uno speciale servizio fotografico



Nella “Giornata mondiale delle api” Angelina Jolie è l’Ape regina sulla rivista statunitense della National Geographic per un servizio fotografico spettacolare volto a sensibilizzare l’attenzione sul tema della salvaguardia delle api. L’attivista è il volto della campagna voluta da Guerlain in collaborazione con l’UNESCO per il “Women for Bees”, il progetto che mira a far crescere di 125 milioni unità la popolazione di api sul nostro globo, entro il 2025.

