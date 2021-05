Anna Corona: “Come Piera Maggio voglio verità per Denise Pipitone, contro di noi processo mediatico”



Dopo che gli inquirenti sono tornati nella casa dove viveva Anna Corona “Quarto Grado” ha intervistato la mamma di Jessica Pulizzi, prima accusata e poi ritenuta innocente per la scomparsa di Denise Pipitone: “Ci troviamo a rivivere un processo mediatico, una situazione di non vivibilità, di nuovo tutti con il dito puntato contro”, dice sostenendo di volere come Piera Maggio la verità sulla bambina scomparsa da Mazara del Vallo all’età di 4 anni.

