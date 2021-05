Anna Munafò, ex tronista: “Ho preso 28 chili, sento gli sguardi di chi mi osserva perché ingrassata”



Una testimonianza in tema di body positività arriva da Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne diventata mamma un anno fa. “Ho 28 chili in più, che si vedono e che non nascondo”, racconta la donna. Che denuncia: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo e per strada gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto è ingrassata’ li ho sentiti”.

