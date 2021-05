“Anna Tatangelo tra le mie preferite”: parla Luca, figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela



Il legame sentimentale con Gigi D’Alessio si è interrotto ma non è finito l’affetto che lega la ex compagna Anna Tatangelo ai figli nati dal matrimonio tra il cantante campano e la ex moglie Carmela Barbato. Lo dimostra uno scambio social tra Luca D’Alessio e la cantante di Sora. Scambio che si conclude con un intenerito “Ti voglio bene”.

