Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati di nuovo: “Matrimonio mandato all’aria”



Nuovi malumori tra Arisa e il manager Andrea Di Carlo che, secondo le pillole di gossip sganciate dalla rivista di Alfonso Signorini, si sarebbero lasciati di nuovo. La coppia avrebbe trascorso un weekend di fuoco con tanto di liti burrascose, racconta Chi, al termine del quale avrebbero preso una irrevocabile decisione definitiva: annullare il matrimonio in programma per il prossimo 2 settembre. Arisa non ha nascosto la sua voglia di farsi una famiglia: “Non mi va più tanto di stare da sola, inizio a vedere molte delle mie colleghe sistemate…”.

