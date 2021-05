Arisa su Andrea Di Carlo: “Prima di me era fidanzato con un ragazzo”



Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Arisa si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione sul conto di Andrea Di Carlo, confessando che il manager, prima di innamorarsi di lei, ha avuto una relazione con un ragazzo. “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura”, ha detto. Spiegando di non aver avuto mai alcun dubbio sul suo conto: “È una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure. E se una persona ti ama, te ne accorgi”.

