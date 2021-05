“Armi destinate a Israele dal porto di Genova”: la denuncia del Weapon Watch



Armi e munizioni militari in partenza dal porto di Genova e dirette in Israele. La denuncia arriva dal Weapon Watch che segnala movimenti analoghi più frequenti nell’ultimo periodo, in seguito all’esplosione degli attacchi nei confronti dei Palestinesi. “Chiediamo al nostro Governo che venga interrotto il rifornimento lì dove viene attestato l’utilizzo di armi per arrecare danno ai civili disarmati”

