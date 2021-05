Armi sequestrate all’ex gip di Bari, De Benedictis ammette: “Solo alcune erano mie, le colleziono”



Dopo l’arresto per la vicenda riguardante alcune tangenti ricevute per favorire la criminalità organizzata, l’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis deve ora rispondere dell’accusa di traffico di armi. L’ex magistrato avrebbe contestato alcuni dei capi d’accusa. “Solo alcune delle armi sequestrate erano mie. Sono un collezionista ma non ho legami con la criminalità organizzata”

Continua a leggere



Dopo l’arresto per la vicenda riguardante alcune tangenti ricevute per favorire la criminalità organizzata, l’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis deve ora rispondere dell’accusa di traffico di armi. L’ex magistrato avrebbe contestato alcuni dei capi d’accusa. “Solo alcune delle armi sequestrate erano mie. Sono un collezionista ma non ho legami con la criminalità organizzata”

Continua a leggere

Continua a leggere