Arsenale da guerra nascosto in masseria: arresto per giudice De Benedictis e militare dell’esercito



Nuovo ordine di custodia cautelare in carcere per l’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis, già arrestato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari per aver intascato mazzette in cambio di provvedimenti a favore degli imputati. È accusato di essere uno dei proprietari dell’arsenale trovato ad Andria e composto da oltre 200 armi tra cui kalashnikov, fucili d’assalto e mitragliette UZI.

