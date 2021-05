Asia Argento e il suo rapporto con Fabrizio Corona: “Siamo anime affini, sono felice che esista”



Asia Argento parla del suo rapporto con Fabrizio Corona in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. L’attrice ha più volte mostrato pubblicamente la sua apprensione per il fotografo che, soprattutto in questi mesi, è stato protagonista di vicende preoccupanti in cui la sua salute fisica e mentale è stata messa a dura prova. “Sono contenta che esista, averlo conosciuto per me è un bene” ha rivelato al settimanale.

Continua a leggere



Asia Argento parla del suo rapporto con Fabrizio Corona in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. L’attrice ha più volte mostrato pubblicamente la sua apprensione per il fotografo che, soprattutto in questi mesi, è stato protagonista di vicende preoccupanti in cui la sua salute fisica e mentale è stata messa a dura prova. “Sono contenta che esista, averlo conosciuto per me è un bene” ha rivelato al settimanale.

Continua a leggere

Continua a leggere