Attore e youtuber indiano muore di Covid a 35 anni, il video in cui critica le cure ricevute



Comico e youtuber indiano, è morto in ospedale a Dehli per complicazioni dal Covid-19. La moglie ha pubblicato l’ultimo video di Vohra, in cui lui denuncia le cure ricevute: “Provi a chiamare l’infermiere, ma non viene. Arrivano dopo un’ora o più, e devi andare avanti in qualche modo in loro assenza”.

Continua a leggere



Comico e youtuber indiano, è morto in ospedale a Dehli per complicazioni dal Covid-19. La moglie ha pubblicato l’ultimo video di Vohra, in cui lui denuncia le cure ricevute: “Provi a chiamare l’infermiere, ma non viene. Arrivano dopo un’ora o più, e devi andare avanti in qualche modo in loro assenza”.

Continua a leggere

Continua a leggere