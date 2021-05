Bari, Domenica muore per covid poche settimane dopo i suoi genitori



Domenica Giorelli, 44enne pugliese, è morta nelle scorse ore a Bari dopo una lunga battaglia in ospedale contro il covid. La donna era stata ricoverata ad inizio mese a causa del Covid e per questo non aveva potuto salutare per l’ultima volta nemmeno i suoi genitori che sono deceduti nella prima settimana di maggio ad un giorno di distanza l’uno dall’altro.

