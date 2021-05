Bari, pestano un minore e pubblicano il video su TikTok: denunciati in 15



Hanno pestato un 15enne in pieno giorno a Noicattaro, in provincia di Bari. La rissa è stata ripresa con un cellulare e poi postata su TikTok raggiungendo in pochissimo milioni di visualizzazioni. In questo modo i carabinieri hanno potuto risalire all’identità degli aggressori. Due sono maggiorenni mentre gli altri partecipanti sono tutti di età compresa tra i 13 e i 17 anni.

