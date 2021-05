Bassetti: “In autunno il Covid circolerà ma senza più ondate. Mascherina in spiaggia? Stupidaggine”



Il prof. Matteo Bassetti sull’andamento della pandemia nei prossimi mesi: “In autunno il virus circolerà ma non avremo più le ondate. La mascherina in spiaggia è una stupidaggine, in aereo serve, bisogna usare il buon senso”. “Gli obblighi bisogna metterli quando servono” evidenzia l’infettivologo.

