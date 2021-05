Belluno, accende il fornello per fare il caffè ed esplode casa: gravi un’anziana e la badante



Tragedia sfiorata a Sorriva di Sovramonte – in provincia di Belluno – dove si è verificata un’esplosione all’interno di una casa. Tre persone ferite. Due di queste, ovvero la badante e la donna che accudiva, sono ricoverate in gravi condizioni e sono in pericolo di vita.

Continua a leggere



Tragedia sfiorata a Sorriva di Sovramonte – in provincia di Belluno – dove si è verificata un’esplosione all’interno di una casa. Tre persone ferite. Due di queste, ovvero la badante e la donna che accudiva, sono ricoverate in gravi condizioni e sono in pericolo di vita.

Continua a leggere

Continua a leggere