Biancavilla, schianto in scooter mentre va a scuola: Vito muore a 17 anni, grave un amico



Drammatico incidente stradale a Biancavilla (Catania): Vito Lanzafame, che tra due giorni avrebbe compiuto 18 anni, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava andando a scuola insieme a un amico quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dello scooter.

