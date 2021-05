Bill Gates e la moglie Melinda divorziano dopo 27 anni insieme



Bill Gates e sua moglie Melinda hanno deciso di divorziare dopo 27 anni insieme. La coppia ha condiviso sui social un annuncio con cui ha voluto comunicare questa decisione presa dopo un lungo lavoro sulla loro relazione. “Continueremo a lavorare nella nostra fondazione perché crediamo ancora in quella missione” scrivono i due ex coniugi che, però, non saranno più una coppia.

