Billy Porter ha l’HIV: “Sono sieropositivo da 14 anni, non l’ho detto neanche a mia madre”



L’attore, noto per la serie tv Pose, ha svelato per la prima volta di aver contratto l’HIV. La diagnosi avvenne nel 2007 e Porter (che è sposato da 4 anni con Adam Smith) per tutto questo tempo ha evitato di parlarne, tenendo la notizia nascosta anche alla madre e ai colleghi di set: “Temevo discriminazioni”.

Continua a leggere



L’attore, noto per la serie tv Pose, ha svelato per la prima volta di aver contratto l’HIV. La diagnosi avvenne nel 2007 e Porter (che è sposato da 4 anni con Adam Smith) per tutto questo tempo ha evitato di parlarne, tenendo la notizia nascosta anche alla madre e ai colleghi di set: “Temevo discriminazioni”.

Continua a leggere

Continua a leggere